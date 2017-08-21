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    Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Грузии

    Зиалат Мамедов является гражданином Грузии

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика объявила в международный розыск по линии "Интерпола" еще одного человека.

    Как сообщает Report, Зиалат Мамедов 1992 г.р. обвиняется в краже.

    Отметим, что З. Мамедов является гражданином Грузии.

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