Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Грузии

21 августа, 2017 10:11

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика объявила в международный розыск по линии "Интерпола" еще одного человека. Как сообщает Report, Зиалат Мамедов 1992 г.р. обвиняется в краже. Отметим, что З. Мамедов является гражданином Грузии.