Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Грузии

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика объявила в международный розыск по линии "Интерпола" еще одного человека.
Как сообщает Report, Зиалат Мамедов 1992 г.р. обвиняется в краже.
Отметим, что З. Мамедов является гражданином Грузии.
Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика объявила в международный розыск по линии "Интерпола" еще одного человека.
Как сообщает Report, Зиалат Мамедов 1992 г.р. обвиняется в краже.
Отметим, что З. Мамедов является гражданином Грузии.
News DepartmentАвтор новости
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