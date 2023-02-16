Азербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией

Находящиеся в Турции азербайджанские волонтеры продолжают отказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Находящиеся в Турции азербайджанские волонтеры продолжают отказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские добровольцы участвуют в разгрузке, сортировке и раздаче еды, одежды, лекарств, доставке помощи в различные кварталы города.

Кроме того, волонтеры активно участвуют в доставке помощи в села Кахраманмараша.

Азербайджанский волонтер Талех Кязымзаде рассказал сотруднику Report, что пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше также оказывается первая медицинская помощь: "Сто добровольцев из Азербайджана 10 февраля прибыли в Кахраманмараш, где оказывают гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. Мы подготовили в палатках модульные детские сады для детей, с ними занимаются наши психологи. Мы посещаем села Турции и раздаем помощь жителям. Также мы помогаем в разгрузке прибывающих грузовиков, установке палаток. Азербайджанские волонтеры осуществляют здесь совместную деятельность. Мы до последнего будем рядом с Турцией".