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Азербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией

Азербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией Находящиеся в Турции азербайджанские волонтеры продолжают отказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 16:11
Азербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией

Находящиеся в Турции азербайджанские волонтеры продолжают отказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские добровольцы участвуют в разгрузке, сортировке и раздаче еды, одежды, лекарств, доставке помощи в различные кварталы города.

Кроме того, волонтеры активно участвуют в доставке помощи в села Кахраманмараша.

Азербайджанский волонтер Талех Кязымзаде рассказал сотруднику Report, что пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше также оказывается первая медицинская помощь: "Сто добровольцев из Азербайджана 10 февраля прибыли в Кахраманмараш, где оказывают гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения. Мы подготовили в палатках модульные детские сады для детей, с ними занимаются наши психологи. Мы посещаем села Турции и раздаем помощь жителям. Также мы помогаем в разгрузке прибывающих грузовиков, установке палаток. Азербайджанские волонтеры осуществляют здесь совместную деятельность. Мы до последнего будем рядом с Турцией".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüsü: "Sonadək Türkiyənin yanında olacağıq" 

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