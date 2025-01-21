Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Баку передал Тегерану находившегося в заключении в Азербайджане иранского шпиона в обмен на освобождение азербайджанского студента Фарида Сафарли, которого власти Ирана удерживали под стражей с 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщили родственники Фарида Сафарли.

Этот шаг был сделан исходя из высокой ценности, которую Азербайджан придает своим гражданам. Как и было сказано в опубликованном накануне совместном заявлении МИД и СГБ Азербайджана, Сафарли вернули в рамках взаимной процедуры.

В заявлении говорилось, что арестованный в Иране в 2023 году азербайджанский студент Фарид Сафарли освобожден и уже находится в Азербайджане.

Вскоре после заявления в социальной сети Facebook активизировалась армия троллей, управляемая определенными зарубежными кругами, что заметили также пользователи социальных сетей и медиа-организации.

Многочисленные фейковые профили, каждый из которых был создан недавно, начали строчить под соответствующими публикациями в Facebook комментарии с одним и тем же содержанием. В основном они утверждали, что Фарид Сафарли якобы занимался в Иране шпионажем и "даже после задержания в этой стране к нему относились благосклонно". Они также утверждают, что Сафарли "не заслуживал возвращения в Азербайджан", так как является шпионом.

Однако учитывая тот факт, что Азербайджан обменял Фарида Сафарли на иранского шпиона и тем самым продемонстрировал, насколько высоко ценит каждого гражданина, недальновидным технологам, пытающимся внедрить свою идеологию посредством азербайджанского сегмента социальных сетей с использованием бесчисленных троллей, лучше осознать, как смешно они выглядят в глазах азербайджанского народа.

Напомним, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли отправился в поездку в Иран 20 февраля 2023 года. С 4 марта связь с ним прервалась. Позже распространилась информация о его аресте.