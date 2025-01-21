О нас

Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане
Происшествия
21 января 2025 г. 12:47
Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Баку передал Тегерану находившегося в заключении в Азербайджане иранского шпиона в обмен на освобождение азербайджанского студента Фарида Сафарли, которого власти Ирана удерживали под стражей с 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщили родственники Фарида Сафарли.

Этот шаг был сделан исходя из высокой ценности, которую Азербайджан придает своим гражданам. Как и было сказано в опубликованном накануне совместном заявлении МИД и СГБ Азербайджана, Сафарли вернули в рамках взаимной процедуры.

В заявлении говорилось, что арестованный в Иране в 2023 году азербайджанский студент Фарид Сафарли освобожден и уже находится в Азербайджане.

Вскоре после заявления в социальной сети Facebook активизировалась армия троллей, управляемая определенными зарубежными кругами, что заметили также пользователи социальных сетей и медиа-организации.

Многочисленные фейковые профили, каждый из которых был создан недавно, начали строчить под соответствующими публикациями в Facebook комментарии с одним и тем же содержанием. В основном они утверждали, что Фарид Сафарли якобы занимался в Иране шпионажем и "даже после задержания в этой стране к нему относились благосклонно". Они также утверждают, что Сафарли "не заслуживал возвращения в Азербайджан", так как является шпионом.

Однако учитывая тот факт, что Азербайджан обменял Фарида Сафарли на иранского шпиона и тем самым продемонстрировал, насколько высоко ценит каждого гражданина, недальновидным технологам, пытающимся внедрить свою идеологию посредством азербайджанского сегмента социальных сетей с использованием бесчисленных троллей, лучше осознать, как смешно они выглядят в глазах азербайджанского народа.

Напомним, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли отправился в поездку в Иран 20 февраля 2023 года. С 4 марта связь с ним прервалась. Позже распространилась информация о его аресте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Safarli exchanged for Iranian spy imprisoned in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fərid Səfərli Azərbaycanda həbsdə olan İran casusu ilə dəyişdirilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi