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Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей

Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают оперативную работу по спасению людей и извлечению тел из-под завалов.
Происшествия
9 февраля 2023 г. 14:23
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают оперативную работу по спасению людей и извлечению тел из-под завалов.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил спасатель МЧС Нурлан Новрузов.

"В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях ликвидации последствий землетрясения мы уже несколько дней проводим поисково-спасательные работы в городе Кахраманмараш. Мы приехали сюда, чтобы поддержать братскую страну. В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей. В настоящее время мы находимся у разрушенного здания на проспекте Национального образования Кахраманмараша. Предположительно, здесь под завалами находятся тела нескольких человек. Группа спасателей МЧС проводит работу по извлечению их тел. Часть сотрудников МЧС задействована в поисково-спасательных работах в других районах города", - заявил азербайджанский спасатель.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 12 873 человека, 62 937 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xilasedicisi: "Kahramanmaraşda dağılmış ərazilərdə operativ və çevik şəkildə hərəkət edirik" 

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