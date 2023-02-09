Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают оперативную работу по спасению людей и извлечению тел из-под завалов.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают оперативную работу по спасению людей и извлечению тел из-под завалов.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил спасатель МЧС Нурлан Новрузов.

"В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях ликвидации последствий землетрясения мы уже несколько дней проводим поисково-спасательные работы в городе Кахраманмараш. Мы приехали сюда, чтобы поддержать братскую страну. В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей. В настоящее время мы находимся у разрушенного здания на проспекте Национального образования Кахраманмараша. Предположительно, здесь под завалами находятся тела нескольких человек. Группа спасателей МЧС проводит работу по извлечению их тел. Часть сотрудников МЧС задействована в поисково-спасательных работах в других районах города", - заявил азербайджанский спасатель.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 12 873 человека, 62 937 получили ранения.