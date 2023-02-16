Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится

Продолжаются работы по извлечению тел из-под завалов в Турции. Однако несмотря на минувшие с землетрясения 11 дней из-под завалов все еще вызволяют выживших. Одним из спасателей, участвующих в поисково-спасательных операциях, является начальник группы слу

Продолжаются работы по извлечению тел из-под завалов в Турции. Однако несмотря на минувшие с землетрясения 11 дней из-под завалов все еще вызволяют выживших. Одним из спасателей, участвующих в поисково-спасательных операциях, является начальник группы службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана старший лейтенант Теймур Джабиев, который с первых дней участвует в работах по ликвидации последствий землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Командированному в Турцию сотруднику Report Т.Джабиев рассказал, что несколько дней назад азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов женщину.

По его словам, операция по ее спасению длилась около 3 часов: "Несколько дней назад наша группа вызволила из-под завалов в Кахраманмараше 56-летнюю женщину весом около 150 кг. Мы услышали ее голос под обломками, когда на территории работал экскаватор. Мы сразу же приостановили работу техники и приступили к поискам. Операция продлилась около трех часов, но мы вызволили ее из-под завалов".

Офицер отметил, что во время операции по спасению женщина спрашивала, что именно с ней произошло: "Она спрашивала у нас, где находится, в каком она городе. Мы пытались отвлечь ее, чтобы она ничего не почувствовала, пока мы вытаскиваем ее из-под завалов".

Отметим, что 7 февраля к поисково-спасательным работам в Турции были привлечены 420 сотрудников МЧС Азербайджана. В настоящее время в Кахраманмараше работают 760 сотрудников МЧС Азербайджана. Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 53 человека и тела 729 человек.