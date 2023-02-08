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Азербайджанский спасатель: Будем рядом с Турцией до последнего

Азербайджанский спасатель: Будем рядом с Турцией до последнего "Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям будут до последнего находиться рядом с Турцией и выполнять работы по ликвидации последствий землетрясения".
Происшествия
8 февраля 2023 г. 14:12
Азербайджанский спасатель: Будем рядом с Турцией до последнего

"Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям будут до последнего находиться рядом с Турцией и выполнять работы по ликвидации последствий землетрясения".

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report заявил спасатель министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Парвиз Салманов.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в турецком городе Кахраманмараш продолжаются поисково-спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения. В настоящее время группа сотрудников МЧС выполняет работы по извлечению из-под завалов 7-этажного здания тела человека. Другая группа пытается вызволить из-под завалов этого же здания предположительного выжившего человека", - подчеркнул сотрудник МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasedicisi: "Sona qədər Türkiyənin yanında olacaq, işlərimizi davam etdirəcəyik"

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