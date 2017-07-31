Азербайджанский прокурор опротестовал решение суда в отношении выпущенного на свободу бывшего главврача

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Государственный обвинитель подал апелляционный протест на решение суда в отношении бывшего главного врача Городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения города Баку Гусейна Гасанова.

Как сообщает Report, государственный государственный обвинитель просит исключения применения положений 70 статьи Уголовного Кодекса в отношении Г.Гасанова.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбудили уголовное дело из-за оснований для подозрений в том, что за январь-февраль 2017 года главврач Городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения города Баку Гусейн Гасанов через сотрудницу Матанат Шамчиеву потребовал с отдельных лиц в общей сложности 3 190 манатов для выдачи справок о нахождении на учете в связи с наркологическим заболеванием. Данное уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По приговору суда от 24 июля 2017 года Г.Гасанов сроком на 2 года был лишен права занимать ответственные руководящии должности в органах государственного и местного самоуправления, также приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев 29 дней с применением статьи 70 Уголовного кодекса, то есть условного лишения свободы, с определением двух лет испытательного срока.