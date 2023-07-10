Азербайджанский пограничник совершил суицид

Азербайджанский пограничник совершил суицид.

Азербайджанский пограничник совершил суицид.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

Сообщается, что в Нахчыванскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве из огнестрельного оружия военнослужащего Н-ской воинской части Государственной пограничной службы, рядового Бекиева Кянана Сеймур оглу.

Сотрудники Нахчыванской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, выполнили другие следственные действия.

По факту в Нахчыванской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы.

"Следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - отметил Ф.Алиев.