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    Международный банк Азербайджана подал в суд на компанию

    Бакинский административно-экономический суд №2 частично удовлетворил иск

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Международный банк Азербайджана подало в суд на Общество с ограниченной ответственностью Trans-T.S.

    Как сообщает Report, банк выдвинул иск об удержании долга.

    Бакинский административно-экономический суд №2 частично удовлетворил иск.

    Компания Trans-T.S., не согласившись с решением, подала апелляционную жалобу. Иск будет рассмотрен в Бакинском апелляционном суде. 

    Отметим, что основной деятельностью Trans-T.S., созданной в 2002 году, является производство, установка, тестирование и ремонт масляных трансформаторов, комплектов трансформаторных подстанций открытого и закрытого типа, сбор и установка металлических опор.

    Международный банк Азербайджана создан в 1992 году. 

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