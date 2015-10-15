Международный банк Азербайджана подал в суд на компанию

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Международный банк Азербайджана подало в суд на Общество с ограниченной ответственностью Trans-T.S.

Как сообщает Report, банк выдвинул иск об удержании долга.

Бакинский административно-экономический суд №2 частично удовлетворил иск.

Компания Trans-T.S., не согласившись с решением, подала апелляционную жалобу. Иск будет рассмотрен в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что основной деятельностью Trans-T.S., созданной в 2002 году, является производство, установка, тестирование и ремонт масляных трансформаторов, комплектов трансформаторных подстанций открытого и закрытого типа, сбор и установка металлических опор.

Международный банк Азербайджана создан в 1992 году.