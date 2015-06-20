Азербайджанский криминальный авторитет депортирован из России

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Криминальный авторитет, уроженец Азербайджана, известный в уголовно-преступной среде как "Юнус", был депортирован с территории России на родину, сообщает Report со ссылкой на Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД России.

В городе Лобня Московской области сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками СОБР "Рысь" ЦСН СР МВД России был задержан уроженец Азербайджана, так называемый "вор в законе", известный в уголовно-преступной среде как "Юнус", который находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

В январе текущего года он уже задерживался оперативниками, в ходе пресечения так называемой "сходки" лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, после чего ему было рекомендовано покинуть территорию Российской Федерации самостоятельно. Однако до настоящего момента он находился в Москве.

19 июня задержанный был выдворен с территории Российской Федерации авиарейсом Москва-Баку.