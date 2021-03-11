Азербайджанский дистрибьютор масел "Anchor" и "Доярушка" оштрафован

ООО Delta Group C.О. было основано в 1999 году

Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол на ООО Delta Group C.О.

Как сообщает Report, протокол, составленный по статье 485.1 (в случаях, установленных Таможенным кодексом Азербайджанской Республики, неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего органа исполнительной власти о пересечении таможенной границы Азербайджанской Республики при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию Азербайджанской Республики или об их вывозе за пределы этой территории, либо недоставление товаров и транспортных средств в указанные в уведомлении место и время) Кодекса об административных проступках АР, направлен для рассмотрения в Сабаильский районный суд.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Азера Тагиева.

ООО Delta Group C.О. было основано в 1999 году. Является официальным дистрибьютором в Азербайджане продукции сливочных масел "Anchor", "Доярушка", "Ammerlander", "Gut von Holstein", "Tibet", а также имеет официальное право на продажу марок "Золотая Масленица" компании "ДонМаслоПродукт", "Mühlenhof" компании "Molkerei Ammerland" и "Slodich" Республики Беларусь.