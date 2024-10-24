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Азербайджанских предпринимателей уличили в невозврате 578 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

Азербайджанских предпринимателей уличили в невозврате 578 млн манатов от экспорта сельхозпродукции 17:35
Происшествия
24 октября 2024 г. 17:57
Азербайджанских предпринимателей уличили в невозврате 578 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

Генеральная прокуратура Азербайджана выявила группу предпринимателей, которые не вернули в страну валютную выручку на сумму 340 млн долларов (578 млн манатов по текущему курсу), полученную от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что на основании материалов, направленных Государственным таможенным комитетом в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, возбуждены уголовное дела по фактам невозврата некоторыми субъектами предпринимательства, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, денежных средств в соответствующей валюте в Азербайджанскую Республику.

По материалам следствия, Мамедов Тарлан Фируддин оглы, Гусейнов Гюндюз Исмаил оглы, Реззахниджат Хафиз Малик оглы, Амрахов Эльшан Байрам оглы, Иманов Роял Махир оглы, Насиров Интигам Фейруз оглы, Алимарданов Ниджат Керим оглы заключали договора купли-продажи различной сельхозпродукции с зарубежными компаниями через подконтрольные им ООО "Khachmaz Agro", "Natural Fruit", "Fresh Fruits Group", "Global Trade Group", "Garden Store" и другие. Полученную валютную выручку в особо крупном размере они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не вернули на счета уполномоченных банков в Азербайджане.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям УК Азербайджана.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Тарлана Мамедова, Гюндюза Гусейнова и Хафиза Реззахниджата. Остальные фигуранты помещены под надзор полиции.

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Версия на азербайджанском языке Kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edən cinayətkar qrup ifşa edilib, 578 milyon manat pul ölkəyə qaytarılmayıb

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