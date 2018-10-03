"Азербайджанские железные дороги": В ДТП в поселке Бина пытаются обвинить железные дороги - ВИДЕО

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Баку. 3 октября.REPORT.AZ/ В некоторых СМИ, а также среди общественности звучат противоречивые мнения в связи со столкновением на охраняемом переезде в поселке Бина Хазарского района столицы автобуса маршрутной линии номер 160 марки "Daewoo" с движущимся электровозом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"Многие пытаются обвинить в этом событии железные дороги", - заявили в структуре.

АЖД в ответ на это представляет общественности новое видео события.