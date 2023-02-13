Азербайджанские ученые обсудили случаи оползня во время землетрясений

На кафедре геоматики азербайджанского архитектурно-строительного университета (АзМИУ) состоялся научный семинар на тему “Оценка случаев оползня с помощью геодезических измерений”.

На кафедре геоматики азербайджанского архитектурно-строительного университета (АзМИУ) состоялся научный семинар на тему “Оценка случаев оползня с помощью геодезических измерений”.

Об этом Report сообщили в университете.

В семинаре приняли участие профессора, преподаватели и научные сотрудники кафедры.

Старший преподаватель кафедры геоматики Джавид Мехтиев рассказал о разработке качественно новых методов и методик прогнозирования и исследования оползней, методологических вопросах прогнозирования.

В своем выступлении Джавид Мехтиев также упомянул смещения, вызванные оползнями во время землетрясений, рассказал об оценке рисков и опасностей, связанных с оползнями на территории Азербайджана, совершенствовании геодинамических и геоморфологических моделей, анализе и программировании оползней.

Докладчик обратил внимание на последние научно-технические исследования, связанные с применением методов GPS-измерений и дистанционного зондирования, созданием измерительных сетей и устранением последствий оползней, а также на вопросы применения этих исследований.

В конце состоялось обсуждение доклада. Докладчик и ученые кафедры геоматики провели обширный обмен мнениями по обсуждаемой теме, особенно по влиянию оползней на ландшафт.