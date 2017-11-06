Азербайджанские туристы попали в ДТП в Киеве - ФОТО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве на перекрестке ул. Лобановского и ул. Головка произошло ДТП с участием туристов из Баку.

Как сообщает Report, об этом пишет "Киев Оперативный".

Утром 3 ноября в 4:20 «ВАЗ» протаранил водительскую сторону автомобиля BMW, в котором находились туристы из Азербайджана. Сообщается, что они недавно приехали из Баку на вечеринку в Киеве.

Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, но предварительно виновником ДТП стал именно «ВАЗ».

"Скорая" оказала медицинскую помощь на месте обоим водителям, у них небольшие ушибы.