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    Азербайджанские туристы попали в ДТП в Киеве - ФОТО

    Туристы из Азербайджана приехали на вечеринку в Киеве

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве на перекрестке ул. Лобановского и ул. Головка произошло ДТП с участием туристов из Баку.

    Как сообщает Report, об этом пишет "Киев Оперативный".

    Утром 3 ноября в 4:20 «ВАЗ» протаранил водительскую сторону автомобиля BMW, в котором находились туристы из Азербайджана. Сообщается, что они недавно приехали из Баку на вечеринку в Киеве.

    Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, но предварительно виновником ДТП стал именно «ВАЗ».

    "Скорая" оказала медицинскую помощь на месте обоим водителям, у них небольшие ушибы.

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