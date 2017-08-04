Азербайджанские торговцы в Самаре подверглись массовой проверке

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов совершили рейд на плодоовощную базу и рынок, принадлежащие уроженцам Азербайджана, в Самаре.

Как сообщает российское бюро Report, полицейские искали азиата, предположительно узбека, совершившего вооруженное нападение на двух оперуполномоченных Центра по противодействию экстремизма Главного управления МВД России по Самарской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели облаву на плодоовощную базу в Кировском районе Самары, где был неоднократно замечен подозреваемый и, предположительно, там работал. В результате мероприятий несколько уроженцев Азербайджана, работающие на рынке, были задержаны для выяснения личности.

Заместитель председателя Лиги азербайджанцев Самарской области, полковник полиции в отставке Рахман Алиев заявил, что все задержанные были в скором времени отпущены.

По его словам, что диаспора в Самаре контролирует все процессы, происходящие с азербайджанцами.

Следственное управления СК России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа. По версии следствия, 2 августа, во время проверки документов подозреваемый напал на двух полицейских и умышленно нанес каждому не менее одного удара ножом в область грудной клетки.

Оба полицейских находятся в местной больнице, один из них в тяжелом состоянии. Фото подозреваемого распространено по всем отделам полиции области.