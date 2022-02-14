Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну телефонов iPhone

Сотрудники Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного провоза через таможенную границу страны большого количества мобильных телефонов.

Сотрудники Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного провоза через таможенную границу страны большого количества мобильных телефонов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

На основании поступившей в следственный отдел Управления оперативной информации был проведен таможенный досмотр транспортного средства марки “Volvo FX12” с государственным номерным знаком O229EP05/AK460005, которым управлял гражданин РФ Даудов Мирза Магомедович, въехавший с территории России на линию импортного контроля таможенного поста “Самур”.

В ходе проверки в салоне транспортного средства были обнаружены 14 единиц мобильных телефонов марки iPhone 12 Pro, 62 единицы телефонов марки iPhone 13, 22 единицы телефонов марки iPhone 13 Pro, 71 единица iPhone 13 Pro Max.

Стоимость обнаруженных 169 мобильных телефонов составляет 457 300 манатов.

По факту проводится расследование.