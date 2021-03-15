Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана

Сотрудники южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду наркотических средств в страну.
Об этом Report сообщили в ГТК.
Прибывшие из Ирана в страну грузовые вагоны были задержаны на таможенном посту "Астаринская железная дорога".
При таможенном осмотре вагонов в нижней правой стороне передней части грузовой платформы в белом пакете был обнаружены наркотики - 200 таблеток метадона и героин общим весом 97 г.
Метадон входит в список наркотических средств, оборот которых на территории Азербайджанской Республики ограничен.
По факту ведется расследование.