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Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана Сотрудники южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду наркотических средств в страну.
Происшествия
15 марта 2021 г. 15:29
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана

Сотрудники южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду наркотических средств в страну.

Об этом Report сообщили в ГТК.

Прибывшие из Ирана в страну грузовые вагоны были задержаны на таможенном посту "Астаринская железная дорога".

При таможенном осмотре вагонов в нижней правой стороне передней части грузовой платформы в белом пакете был обнаружены наркотики - 200 таблеток метадона и героин общим весом 97 г.

Метадон входит в список наркотических средств, оборот которых на территории Азербайджанской Республики ограничен.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gömrükçülər İrandan gələn şəxslərdə narkotik vasitələr aşkar etdi

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