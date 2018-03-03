Азербайджанские таможенники обнаружили пиротехнические средства

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Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ На основе информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Товузского таможенного управления Государственном таможенного комитета, в автомобиле марки "ВАЗ-21120", прибывшим из Грузии в Азербайджан под управлением гражданина страны была произведена таможенная проверка.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, во время проверки в переднем и заднем буферах автомобиля были обнаружены 450 коробок спрятанных пиротехнических средств.

По факту ведется расследование.