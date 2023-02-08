Азербайджанские спасатели задействованы в спасательных операциях на проспекте Гейдара Алиева в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные операции на проспекте Гейдара Алиева в Кахраманмараше.

Азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные операции на проспекте Гейдара Алиева в Кахраманмараше.

Об этом сообщает командированный в Турцию сотрудник Report.

Спасатели МЧС, разбившись на группы, проводят работы по ликвидации последствий сильного землетрясения.

На данный момент проводятся операции по извлечению людей, оказавшихся под завалами на проспекте Гейдара Алиева в городе Кахраманмараш.

В то же время в операциях задействованы специально обученные собаки МЧС.

Отметим, что минувшим днем спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под обломков 16 человек, включая троих детей, и тела 29 человек.