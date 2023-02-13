Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из под завалов 51 человека и извлекли 613 тел в пострадавшей от землетрясения Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было отмечено, что вылетевшие в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бригады быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.
В Кахраманмараше, который подвергся серьезным разрушениям в результате стихийного бедствия, спасатели МЧС спасли из под завалов 51 человека и извлекли 613 тел.