Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из под завалов 51 человека и извлекли 613 тел в пострадавшей от землетрясения Турции.

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из под завалов 51 человека и извлекли 613 тел в пострадавшей от землетрясения Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что вылетевшие в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бригады быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В Кахраманмараше, который подвергся серьезным разрушениям в результате стихийного бедствия, спасатели МЧС спасли из под завалов 51 человека и извлекли 613 тел.