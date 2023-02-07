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Азербайджанские спасатели в Турции спасли из-под завалов еще одну женщину

Азербайджанские спасатели в Турции спасли из-под завалов еще одну женщину 18:38
Происшествия
7 февраля 2023 г. 19:05
Азербайджанские спасатели в Турции спасли из-под завалов еще одну женщину

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжает поисково-спасательные операции в турецком городе Кахраманмараш, пострадавшем от разрушительного землетрясения.

Как передает сотрудник Report, командированный в Турцию, спасатели МЧС извлекли живой из-под завалов одного из зданий на бульваре "Азербайджан" женщину средних лет.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.

В целом, за день азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов зданий несколько человек, а также 10 тел.

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