Азербайджанские спасатели в Турции спасли из-под завалов еще одну женщину

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжает поисково-спасательные операции в турецком городе Кахраманмараш, пострадавшем от разрушительного землетрясения.
Как передает сотрудник Report, командированный в Турцию, спасатели МЧС извлекли живой из-под завалов одного из зданий на бульваре "Азербайджан" женщину средних лет.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.
В целом, за день азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов зданий несколько человек, а также 10 тел.