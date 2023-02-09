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Cотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Cотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в Кахраманмараше Cотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараше.
Происшествия
9 февраля 2023 г. 12:33
Cотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Cотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараше.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, в настоящее время азербайджанские спасатели проводят операции по извлечению людей, оказавшихся под завалами зданий на проспекте Национального Образования.

В операции также задействованы специально обученные собаки МЧС.

До сих пор азербайджанские спасатели на территории города Кахраманмараша спасли из-под завалов 37 человек, в том числе 8 детей, и извлекли 147 тел.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Kahramanmaraşda axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını davam etdirir - VİDEO

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