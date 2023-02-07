Азербайджанские спасатели продолжают поиск оказавшихся под завалами в Кахраманмараше

Спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараш.
Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели МЧС проводят на бульваре Азербайджан работы по спасению малолетнего ребенка, предположительно оказавшегося под завалами.
Местные жители сообщили, что слышали голос ребенка, после чего азербайджанские спасатели приступили к поискам.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Отметим, что за день азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 6 человек.