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Азербайджанские спасатели продолжают поиск оказавшихся под завалами в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели продолжают поиск оказавшихся под завалами в Кахраманмараше Спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараш.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 17:41
Азербайджанские спасатели продолжают поиск оказавшихся под завалами в Кахраманмараше

Спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараш.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели МЧС проводят на бульваре Азербайджан работы по спасению малолетнего ребенка, предположительно оказавшегося под завалами.

Местные жители сообщили, что слышали голос ребенка, после чего азербайджанские спасатели приступили к поискам.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Отметим, что за день азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 6 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xilasediciləri sağ olduğu ehtimal edilən uşağı dağıntılar altından çıxarmağa çalışırlar

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