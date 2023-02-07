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Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции

Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступил к поисково-спасательным операциям в Турции.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 12:15
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступили к поисково-спасательным операциям в Турции.

Как сообщили Report в МЧС, в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий произошедшего в Турции сильного землетрясения силы быстрого реагирования МЧС находятся в братской стране.

Спасатели МЧС уже приступили к поисково-спасательным операциям в Кахраманмараше, серьезно пострадавшем от землетрясения. В результате проведенных предварительных операций тело одного человека было извлечено из-под завалов.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri Türkiyədə axtarış-xilasetmə əməliyyatlarına başlayıb, bir nəfərin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb

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