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Азербайджанские спасатели извлекли тело еще одной женщины из-под завалов

Азербайджанские спасатели извлекли тело еще одной женщины из-под завалов Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 17:54
Азербайджанские спасатели извлекли тело еще одной женщины из-под завалов

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, тело женщины средних лет, обнаруженное спасателями МЧС под руинами 7-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева, было извлечено и передано по назначению.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.

Отметим, что азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций, проводимых на территории серьезно пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараш, извлекли из-под завалов 26 человек, включая пятерых детей, и тела 50 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından daha bir qadının meyitini çıxarıb

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