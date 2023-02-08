Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело девочки

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.

Как передает командированный в зону бедствия сотрудник Report, из-под завалов разрушенного 7-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева было извлечено тело девочки 6-7 лет.

Также принимаются меры по извлечению тела еще одного человека.

Отметим, что в результате поисково-спасательных операций на территории города Кахраманмараш азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов живыми не менее 26 человек и тела 48 человек.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 7-дневный траур в память о погибших.