О нас

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело девочки

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело девочки Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 16:50
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело девочки

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.

Как передает командированный в зону бедствия сотрудник Report, из-под завалов разрушенного 7-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева было извлечено тело девочки 6-7 лет.

Также принимаются меры по извлечению тела еще одного человека.

Отметим, что в результате поисково-спасательных операций на территории города Кахраманмараш азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов живыми не менее 26 человек и тела 48 человек.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 7-дневный траур в память о погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından daha bir qızın meyitini çıxarıb

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi