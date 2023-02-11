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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции.
Происшествия
11 февраля 2023 г. 17:44
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), направившиеся в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий мощного землетрясения в братской стране, в результате сложной и рискованной спасательной операции извлекли из-под завалов двух сестер - 8-летнюю Тавиллу и 13-летнюю Хадиджу, которые провели под завалами в ожидании помощи более пяти суток.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers save two siblings from rubble after 128 hours
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri 2 bacını 128 saat sonra dağıntılar altından xilas edib

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