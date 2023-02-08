Азербайджанские спасатели извлекли из-под обломков тело подростка

Находящиеся в Турции сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в ходе поисково-спасательных работ в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов тело подростка.

Находящиеся в Турции сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в ходе поисково-спасательных работ в городе Кахраманмараш извлекли из-под завалов тело подростка.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели МЧС извлекли из-под завалов 7-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева тело 15-летнего юноши.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана в общей сложности извлекли из-под обломков 26 человек, включая пятерых детей, и тела 48 человек.