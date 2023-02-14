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Азербайджанские спасатели извлеки из-под завалов в Турции еще 11 тел

Азербайджанские спасатели извлеки из-под завалов в Турции еще 11 тел Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, участвующая в поисково-спасательных работах по ликвидации последствий мощного землетрясения в турецком городе Кахраманмараше, извлекла из-под завалов еще 11 тел.
Происшествия
14 февраля 2023 г. 11:25
Азербайджанские спасатели извлеки из-под завалов в Турции еще 11 тел

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, участвующая в поисково-спасательных работах по ликвидации последствий мощного землетрясения в турецком городе Кахраманмараше, извлекла из-под завалов еще 11 тел.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели МЧС извлеки из-под завалов здания в квартале Пынар 7 тел накануне и еще 4 тела сегодня.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее группа сотрудников МЧС извлекла из-под завалов в Кахраманмараше двух человек спустя 198 часов после землетрясения.

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Версия на английском языке Azerbaijani rescuers remove 11 more bodies from wreckage of building in Türkiye's quake-hit city
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri daha 11 şəxsin meyitini çıxarıb 

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