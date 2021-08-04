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Азербайджанские пожарные тушат пожары в провинции Мугла

Азербайджанские пожарные тушат пожары в провинции Мугла Лесные пожары в Турции продолжаются.
Происшествия
4 августа 2021 г. 21:03
Азербайджанские пожарные тушат пожары в провинции Мугла

Лесные пожары в Турции продолжаются.

Как сообщил командированный в Турцию сотрудник Report, в настоящее время сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана совместно с турецкими пожарными продолжают бороться с пожарами в районе Каваклы провинции Мугла.

Масштабы пожара расширяются.

К тушению пожара привлечен вертолет.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения, 30 июля в Турцию отправилась первая группа из 100 сотрудников пожарно-спасательных сил МЧС.

31 июля в Турцию направилась еще одна группа. В эту пожарно-спасательную группу входит 1 вертолет, 54 единицы техники, а также 247 человек личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yanğınsöndürənləri Muğlada yanğını söndürür

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