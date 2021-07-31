Азербайджанские пожарные демонстрируют самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции

Первая группа азербайджанских пожарных, направленных в братскую Турцию по поручению президента Азербайджанской Республики для тушения бушующих в Турции лесных пожаров и недопущения их распространения, самоотверженно выполняет свою миссию.

Первая группа азербайджанских пожарных, направленных в братскую Турцию по поручению президента Азербайджанской Республики для тушения бушующих в Турции лесных пожаров и недопущения их распространения, самоотверженно выполняет свою миссию.

Как сообщает Report, в настоящее время азербайджанские пожарные пытаются предотвратить пожары в городе Мармарис провинции Мугла.

Этот регион в настоящее время считается одним из самых сложных. Примерно в 11:00 зона распространения огня в этом регионе расширилась до магистрали Мармарис-Датджа. Движение по магистрали временно приостановлено.

Отметим, что первая группа из 100 пожарных 30 июля отправилась в братскую страну. Все члены группы являются профессиональными и опытными пожарными.