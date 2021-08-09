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Замминистра: Азербайджанские пожарные боролись с огнем на стратегически важных ТЭС

Замминистра: Азербайджанские пожарные боролись с огнем на стратегически важных ТЭС В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.
Происшествия
9 августа 2021 г. 20:01
Замминистра: Азербайджанские пожарные боролись с огнем на стратегически важных ТЭС

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.

Как сообщает турецкое бюро Report, выступая перед местными журналистами в городе Мугла, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев заявил, что азербайджанские пожарные самоотверженно боролись с огнем на стратегически важных тепловых электростанциях:

"Наши сотрудники успешно справились с ликвидацией пожара на тепловой электростанции (ТЭС) Кемеркой, ТЭС Еникой, в Юмаглы, Йыланлы, Кёйджеиз, Айдын, Акчаоба в Мугла".

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijani firefighters battled with fire at strategically important thermal power plants
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan qardaş ölkədə ən strateji nöqtələrdə yanğınsöndürmə fəaliyyəti apardı"

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