Замминистра: Азербайджанские пожарные боролись с огнем на стратегически важных ТЭС

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.

Как сообщает турецкое бюро Report, выступая перед местными журналистами в городе Мугла, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев заявил, что азербайджанские пожарные самоотверженно боролись с огнем на стратегически важных тепловых электростанциях:

"Наши сотрудники успешно справились с ликвидацией пожара на тепловой электростанции (ТЭС) Кемеркой, ТЭС Еникой, в Юмаглы, Йыланлы, Кёйджеиз, Айдын, Акчаоба в Мугла".