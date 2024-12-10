Азербайджанские пограничники задержали нелегалов из Алжира

Азербайджанские пограничники задержали пятерых граждан Алжира, которые пытались незаконно пересечь государственную границу страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Злоумышленники были задержаны 9 ноября на служебной территории пограничного отряда "Худат".
В ходе расследования выяснилось, что задержанные планировали нелегально мигрировать в страны Европы через территорию Азербайджана.
Пограничная служба Азербайджана продолжает оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.