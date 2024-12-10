Азербайджанские пограничники задержали нелегалов из Алжира

Азербайджанские пограничники задержали пятерых граждан Алжира, которые пытались незаконно пересечь государственную границу страны.

Азербайджанские пограничники задержали пятерых граждан Алжира, которые пытались незаконно пересечь государственную границу страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Злоумышленники были задержаны 9 ноября на служебной территории пограничного отряда "Худат".

В ходе расследования выяснилось, что задержанные планировали нелегально мигрировать в страны Европы через территорию Азербайджана.

Пограничная служба Азербайджана продолжает оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.