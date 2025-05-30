Азербайджанские пограничники спасли иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу на опасном участке

Азербайджанские пограничники спасли граждан Пакистана, оказавшихся в опасной ситуации при попытке незаконно пересечь границу страны.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.
По информации, на территории ответственности пограничного отряда "Худат" была зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц. Нарушители оказались в сложной ситуации при попытке перейти реку Самур на участке со сложным рельефом и сильным течением.
Пограничники эвакуировали и задержали граждан Пакистана – Бегюм Рагию (1975 г.р.), Ахмеда Сулеймана (1991 г.р.), Сумеру Сулейман Ахмед (2000 г.р.), Сулеймана Мухаммеда Султана (2021 г.р.), Скендера Мухаммеда Султана (2022 г.р.).
В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанные лица прибыли на территорию страны официальным путем и намеревались нелегально мигрировать в одну из европейских стран.