Азербайджанские пограничники спасли иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу на опасном участке

Граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана и находившиеся в опасности, эвакуированы.

Азербайджанские пограничники спасли граждан Пакистана, оказавшихся в опасной ситуации при попытке незаконно пересечь границу страны.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

По информации, на территории ответственности пограничного отряда "Худат" была зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц. Нарушители оказались в сложной ситуации при попытке перейти реку Самур на участке со сложным рельефом и сильным течением.

Пограничники эвакуировали и задержали граждан Пакистана – Бегюм Рагию (1975 г.р.), Ахмеда Сулеймана (1991 г.р.), Сумеру Сулейман Ахмед (2000 г.р.), Сулеймана Мухаммеда Султана (2021 г.р.), Скендера Мухаммеда Султана (2022 г.р.).

В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанные лица прибыли на территорию страны официальным путем и намеревались нелегально мигрировать в одну из европейских стран.