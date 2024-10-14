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Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду по Каспию сигарет на 330 тыс. манатов

Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду по Каспию сигарет на 330 тыс. манатов 13:22
Происшествия
14 октября 2024 г. 13:50
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду по Каспию сигарет на 330 тыс. манатов

Пограничники Азербайджана пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии табачных изделий на территорию страны через Каспийское море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС).

Попытка нелегального ввоза 111 тыс. пачек табачных изделий была пресечена в ходе совместной операции Береговой охраны и пограничных кораблей.

По данным ведомства, 9 октября пограничные корабли, ответственные за охрану государственной границы и нефтегазовой инфраструктуры, провели поисковую операцию в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. В рамках этих мероприятий они искали плавсредство, нарушившее пограничный и навигационный режим.

В ходе поисков в море были обнаружены 85 свертков, в которых находилось 111 072 пачки табачных изделий (не имеющихся акцизных марок) различного ассортимента. Стоимость контрабандной продукции оценивается примерно в 330 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycana 330 min manatlıq aksiz markasız tütün məmulatının keçirilməsinin qarşısı alınıb

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