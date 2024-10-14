Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду по Каспию сигарет на 330 тыс. манатов

13:22

Пограничники Азербайджана пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии табачных изделий на территорию страны через Каспийское море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС).

Попытка нелегального ввоза 111 тыс. пачек табачных изделий была пресечена в ходе совместной операции Береговой охраны и пограничных кораблей.

По данным ведомства, 9 октября пограничные корабли, ответственные за охрану государственной границы и нефтегазовой инфраструктуры, провели поисковую операцию в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. В рамках этих мероприятий они искали плавсредство, нарушившее пограничный и навигационный режим.

В ходе поисков в море были обнаружены 85 свертков, в которых находилось 111 072 пачки табачных изделий (не имеющихся акцизных марок) различного ассортимента. Стоимость контрабандной продукции оценивается примерно в 330 тыс. манатов.