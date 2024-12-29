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Азербайджанские пограничники изъяли около 9 кг наркотиков

Азербайджанские пограничники изъяли около 9 кг наркотиков На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) задержаны двое граждан Азербайджана, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 10:25
Азербайджанские пограничники изъяли около 9 кг наркотиков

На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) задержаны двое граждан Азербайджана, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в ГПС, у жителя Имишлинского района Джафарова Мираслана Мустафа оглу (1988 г.р.) и жителя Лянкяранского района Ализаде Руслана Авез оглу (1995 г.р.) обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 8 кг 886 г (8 кг 450 г марихуаны, 436 г героина) и 14 таблеток метадона М-40.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana 8 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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