Азербайджанские пограничники изъяли около 9 кг наркотиков

На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) задержаны двое граждан Азербайджана, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) задержаны двое граждан Азербайджана, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в ГПС, у жителя Имишлинского района Джафарова Мираслана Мустафа оглу (1988 г.р.) и жителя Лянкяранского района Ализаде Руслана Авез оглу (1995 г.р.) обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 8 кг 886 г (8 кг 450 г марихуаны, 436 г героина) и 14 таблеток метадона М-40.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.