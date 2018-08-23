Азербайджанские дзюдоисты в Минске отметили Гурбан байрамы

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по дзюдо находится на учебно-тренировочных сборах в Минске.
Как передает Report, азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Баку, принимая участие в международном собрании, организованном в Минске.
Члены нашей сборной 22 августа отметили священный праздник Гурбан Байрам в белорусской столице. Наши дзюдоисты передали свои поздравления по случаю праздника, а также подчеркнули важность оказания помощи нуждающимся в эти дни.
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