Азербайджанская туристка погибла в Турции

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.

Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.

Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие.

Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.