Азербайджанская туристка погибла в Турции

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.
Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.
Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие.
Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.
News DepartmentАвтор новости
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