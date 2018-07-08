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    Азербайджанская туристка погибла в Турции

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.

    Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.

    Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие.

    Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.

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