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Азербайджанская полиция восстановила служебную деятельность в Агдаме

Азербайджанская полиция восстановила служебную деятельность в Агдаме Сотрудники Агдамского районного отдела полиции восстановили служебную деятельность в освобожденных от оккупации городе Агдам и селах
Происшествия
7 декабря 2020 г. 12:54
Азербайджанская полиция восстановила служебную деятельность в Агдаме
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Военнослужащими Внутренних войск и сотрудниками полиции усиливаются меры безопасности на территориях, освобожденных от оккупации в результате контрнаступательной операции победоносной Азербайджанской Армии.

Как сообщили Report из бардинской региональной группы пресс-службы МВД, сотрудники Агдамского районного отдела полиции восстановили служебную деятельность в освобожденных от оккупации городе Агдам и селах.

Военнослужащими Внутренних войск и сотрудниками полиции созданы посты, осуществляется полный контроль за обеспечением безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis Ağdamda xidməti fəaliyyətini bərpa edib

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