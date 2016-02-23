Азербайджанская компания подала в суд на ​Turk Hava Yollari

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Aqat-R подало в суд на азербайджанское представительство авиакомпании Turk Hava Yollari.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло иск о возмещении причиненного ущерба.

2-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, азербайджанское представительство авиакомпании Turk Hava Yollari подало апелляционную жалобу. Решением Бакинского апелляционного суда акт оставлен в силе. После этого представительство авиакомпании обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой. Дело будет рассмотрено в Верховном суде Азербайджана.