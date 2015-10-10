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    Госструктура Азербайджана требует от мобильного оператора 752 тыс. манатов

    Производственное объединение Aztelekom подало в суд на общество с ограниченной ответственностью Bakcell LTD

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение Aztelekom министерства связи и высоких технологий подало в суд на общество с ограниченной ответственностью Bakcell LTD.

    Как сообщает Report, Aztelekom выдвинул против ООО иск относительно возмещения ущерба в размере 752 140.07 манатов.

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

    Отметим, что ПО Aztelekom было создано в августе 1992 года. 

    Компания Bakcell, учрежденная в 1994 году, является первым мобильным оператором Азербайджана. 

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