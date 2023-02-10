Азербайджанская диаспора в России направила помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанская диаспора в России направила помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанская диаспора в России и частные лица оказали помощь в размере 282 600 тыс. манатов пострадавшим от землетрясения в Турции.

https://static.report.az/photo/4ed1b5aa-83ab-38a4-904b-b97eb3e2a594.jpg https://static.report.az/photo/4ed1b5aa-83ab-38a4-904b-b97eb3e2a594.jpg

Азербайджанская диаспора в России и частные лица оказали помощь в размере 282 600 тыс. манатов пострадавшим от землетрясения в Турции. Как сообщает Report, пожертвования были выделены 8 организациями и 2 общинами. В числе оказавших помощь - Национально-культурная автономия азербайджанцев города Санкт-Петербурга, Национально-культурная автономия города Пятигорска "Араз", Дом дружбы народов Азербайджана и Башкортостана, Национально-культурная автономия азербайджанцев Красноярска, Региональная общественная организация "Диаспора азербайджанцев Республики Хакасия", Национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан", Конгресс азербайджанских общин. Подпишитесь на наш Telegram канал