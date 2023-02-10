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Азербайджанская диаспора в России направила помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанская диаспора в России направила помощь пострадавшим от землетрясения в Турции Азербайджанская диаспора в России и частные лица оказали помощь в размере 282 600 тыс. манатов пострадавшим от землетрясения в Турции.
Происшествия
10 февраля 2023 г. 14:36
Азербайджанская диаспора в России направила помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанская диаспора в России и частные лица оказали помощь в размере 282 600 тыс. манатов пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, пожертвования были выделены 8 организациями и 2 общинами.

В числе оказавших помощь - Национально-культурная автономия азербайджанцев города Санкт-Петербурга, Национально-культурная автономия города Пятигорска "Араз", Дом дружбы народов Азербайджана и Башкортостана, Национально-культурная автономия азербайджанцев Красноярска, Региональная общественная организация "Диаспора азербайджанцев Республики Хакасия", Национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан", Конгресс азербайджанских общин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadakı Azərbaycan diasporu Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım göndərib

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