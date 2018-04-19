Азербайджанская армия провела топогеодезические тактико-специальные учения

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В воинской части министерства обороны проведены тактико-специальные учения по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и топогеодезическому обеспечению десантных операций.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений были выполнены задачи по формированию и выводу в оперативную зону исследовательских групп, а также измерению глубины и проведению геодезических измерений на территориях проведения операций.

Командование воинской части высоко оценило боеготовность личного состава, привлеченного к учениям.