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    Азербайджанская армия провела топогеодезические тактико-специальные учения

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    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В воинской части министерства обороны проведены тактико-специальные учения по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и топогеодезическому обеспечению десантных операций.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе учений были выполнены задачи по формированию и выводу в оперативную зону исследовательских групп, а также измерению глубины и проведению геодезических измерений на территориях проведения операций.

    Командование воинской части высоко оценило боеготовность личного состава, привлеченного к учениям.

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