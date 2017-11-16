Азербайджанка арестована в аэропорту Индии за попытку незаконного вывоза валюты

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники индийской таможни задержали уроженку Азербайджана за попытку вывоза валюты в большом размере в международном аэропорту Индиры Ганди Нью-Дели, передает Report со ссылкой на индийские СМИ.

Подозреваемая в возрасте около 40 лет была задержана, когда садилась на авиарейс до Стамбула. Сотрудники таможни выявили у нее незадекларированную сумму в размере 3,3 млн рупий (50,5 тыс. долларов) в евро и британских фунтах.

Уроженка Азербайджана помещена под арест.