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    Азербайджанка арестована в аэропорту Индии за попытку незаконного вывоза валюты

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники индийской таможни задержали уроженку Азербайджана за попытку вывоза валюты в большом размере в международном аэропорту Индиры Ганди Нью-Дели, передает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    Подозреваемая в возрасте около 40 лет была задержана, когда садилась на авиарейс до Стамбула. Сотрудники таможни выявили у нее незадекларированную сумму в размере 3,3 млн рупий (50,5 тыс. долларов) в евро и британских фунтах.

    Уроженка Азербайджана помещена под арест.

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