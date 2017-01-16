Азербайджанец, возглавляющий банду "черных риелтеров" в России, объявлен в международный розыск

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование дела банды "черных риелторов", которая действовала в Москве и Смоленской области в 2006–2014 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", один из глав преступной группы, азербайджанец Зохраб Гасымов, заочно арестован и находится в международном розыске.

По версии следствия, группа, в которую входило более 20 участников, похищала и убивала людей, чтобы завладеть их квартирами.

Следствие установило, что члены группы Зохраба Гасымова и Михаила Гавриленкова убили четырех человек, еще по нескольким убийствам идет расследование. Арестованы 13 человек, в отношении 11 обвиняемых дела направлены в суд, четверо осуждены, уголовное дело против семи рассматривается в Мосгорсуде. В отношении остальных участников организованной преступной группы расследование продолжается.

Как отмечает издание, З.Гасымова уже неоднократно судили: в 1998 и 2001 годах — за кражу скота, в 2006-м — за квартирные махинации.