​Азербайджанец угнал фуру с 20 тоннами бананов в Петербурге

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ 20 тонн скоропортящегося товара вместе с грузовиком угнал 57-летний уроженец Азербайджана.

Как передает Report, фуре с прицепом «приделали ноги» на территории судоремонтного завода.

Ранее грузовик и «довесок» нагрузили 20 тоннами тропической вкусняшки сорта «Примадонна». Номера на угнанном «Вольво», как и регистрация угонщика – подмосковные.

В настоящий момент сотрудники полиции Ленинградской области и Северной столицы разыскивают скоропортящийся груз и его похитителя. Стоимость похищенного товара уточняют.