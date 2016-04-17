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    ​Азербайджанец угнал фуру с 20 тоннами бананов в Петербурге

    Сотрудники полиции разыскивают скоропортящийся груз и его похитителя

    Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ 20 тонн скоропортящегося товара вместе с грузовиком угнал 57-летний уроженец Азербайджана.

    Как передает Report, фуре с прицепом «приделали ноги» на территории судоремонтного завода.

    Ранее грузовик и «довесок» нагрузили 20 тоннами тропической вкусняшки сорта «Примадонна». Номера на угнанном «Вольво», как и регистрация угонщика – подмосковные.

    В настоящий момент сотрудники полиции Ленинградской области и Северной столицы разыскивают скоропортящийся груз и его похитителя. Стоимость похищенного товара уточняют.

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