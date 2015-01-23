​Азербайджанец убил сотрудника полиции

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 29-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в убийстве полицейского-стажера в Сормовском парке Нижнего Новгорода, заключен под стражу в пятницу, 23 января.

Как передает Report, трагедия разыгралась вечером 15 января на улице Энгельса.

Как полагают следователи, на парковке произошел конфликт. Стажеру в погонах и его другу не понравилось, что мужчина едва не задавил их на своем автомобиле. Словесная перепалка закончилась поножовщиной.

После кровавого конфликта мужчина скрылся. Несколько дней правоохранители разыскивали виновника трагедии, просили помощи у очевидцев и автомобилистов. Однако вероятный убийца нашелся сам. По его собственным признаниям, мужчину замучила совесть и он написал явку с повинной.

Суд постановил на время предварительного расследования оставить подозреваемого в убийстве под стражей.