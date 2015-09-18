​Азербайджанец убил гражданина Турции - ФОТО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства гражданина Турции Алтана Гунгора, который пропал без вести по прилёту из Москвы в Оренбург 23 августа, передает Report.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, 36-летнего иностранца убил гражданин Азербайджана Мурадхат Джалилов.

13 сентября он был задержан в Астрахани. По предварительной информации, обвиняемый вывез турка из аэропорта в район села Никольское Оренбургской области, где в ходе ссоры нанёс ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Затем, убедившись, что мужчина мёртв, оттащил тело в лесопосадку и закопал.

Стоит отметить, что Джалилов обманным путём вызвал Гунгора из Турции в Оренбург якобы для консультаций. Кстати, именно на этом он и попался – билет для гражданина Турции заказал именно Джалилов. Причиной убийства называется месть за нанесённую турком обиду.