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    ​Азербайджанец убил гражданина Турции - ФОТО

    Иностранец Алтан Гунгор пропал без вести 23 августа

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства гражданина Турции Алтана Гунгора, который пропал без вести по прилёту из Москвы в Оренбург 23 августа, передает Report.

    Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, 36-летнего иностранца убил гражданин Азербайджана Мурадхат Джалилов.

    13 сентября он был задержан в Астрахани. По предварительной информации, обвиняемый вывез турка из аэропорта в район села Никольское Оренбургской области, где в ходе ссоры нанёс ему несколько ударов ножом в область грудной клетки. Затем, убедившись, что мужчина мёртв, оттащил тело в лесопосадку и закопал.

    Стоит отметить, что Джалилов обманным путём вызвал Гунгора из Турции в Оренбург якобы для консультаций. Кстати, именно на этом он и попался – билет для гражданина Турции заказал именно Джалилов. Причиной убийства называется месть за нанесённую турком обиду.

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