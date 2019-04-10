Задержан азербайджанец, сообщивший ложную информацию о бомбе в казино Грузии

В Батуми задержан 28-летний гражданин Азербайджана.

По сообщению грузинского бюро Report, информацию распространил Департамент полиции Аджарии. Следствием установлено, что 31 марта мужчина позвонил на службу “112” и сообщил о взрывчатом устройстве, заложенном в казино гостиницы “Sheraton”.

Как оказалось, звонил он из того самого казино. В гостиницу тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов и эвакуировали посетителей. Никакой взрывчатки обнаружено не было. В отношении гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.