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Задержан азербайджанец, сообщивший ложную информацию о бомбе в казино Грузии

Азербайджанец сообщил ложную информацию о бомбе в казино Грузии

В Батуми задержан 28-летний гражданин Азербайджана. 

По сообщению грузинского бюро Report, информацию распространил Департамент полиции Аджарии. Следствием установлено, что 31 марта мужчина позвонил на службу “112” и сообщил о взрывчатом устройстве, заложенном в казино гостиницы “Sheraton”. 

Как оказалось, звонил он из того самого казино. В гостиницу тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов и эвакуировали посетителей. Никакой взрывчатки обнаружено не было. В отношении гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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